Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:19, 22 августа 2024Экономика

Пелагея взыщет с мужа еще один многотысячный долг

С бывшего мужа Пелагеи Ивана Телегина взыщут долг за обслуживание дома

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Певица Пелагея потребовала с бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина многотысячный долг за обслуживание дома. Соответствующий иск она подала в суд, передает Telegram-канал Shot.

Речь идет об усадьбе в коттеджном поселке Madison Park, которую супруги приобрели в 2017 году, через год после свадьбы. По данным журналистов, задолженность Телегина за содержание особняка составила больше 253 тысяч рублей. Накопившийся с июня 2023-го долг Пелагея погасила из собственного кошелька. Вернуть средства Телегин бывшей жене не спешит — по словам хоккеиста, вся его зарплата уходит на погашение алиментов. Суд удовлетворил иск знаменитости.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. О расставании супругов стало известно 26 декабря 2019 года. Официально их брак был расторгнут в декабре 2020 года. В августе 2023 года Пелагея выиграла суд против бывшего мужа — ему не удалось отсудить у певицы квартиру и часть гонораров.

В мае 2024-го Телегин попытался ограничить выезд их дочери за рубеж, однако суд отменил данный запрет. Оспорить решение отцу не удалось. В июле стало известно о том, что Телегину запретили выезд за границу из-за ипотечного долга суммой 64 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      Раскрыта многомиллионная сумма трат россиян на покупки из-за рубежа

      Россиянам увеличили компенсацию за ремонт жилья после ЧС

      В России высказались о переговорах с Украиной до конца года

      Стало известно об использовании польской БТР Oncilla при атаке на Курскую область

      Директор Лещенко отреагировал на слухи о прекращении концертной деятельности артиста

      Стало известно о задержании замдиректора департамента Минобрнауки России

      Мирный житель пострадал при обстреле российского города со стороны Украины

      В России выросли продажи электрокаров с пробегом

      Подразделения в зоне СВО получили «Сверчка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше