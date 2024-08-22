Пелагея взыщет с мужа еще один многотысячный долг

С бывшего мужа Пелагеи Ивана Телегина взыщут долг за обслуживание дома

Певица Пелагея потребовала с бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина многотысячный долг за обслуживание дома. Соответствующий иск она подала в суд, передает Telegram-канал Shot.

Речь идет об усадьбе в коттеджном поселке Madison Park, которую супруги приобрели в 2017 году, через год после свадьбы. По данным журналистов, задолженность Телегина за содержание особняка составила больше 253 тысяч рублей. Накопившийся с июня 2023-го долг Пелагея погасила из собственного кошелька. Вернуть средства Телегин бывшей жене не спешит — по словам хоккеиста, вся его зарплата уходит на погашение алиментов. Суд удовлетворил иск знаменитости.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. О расставании супругов стало известно 26 декабря 2019 года. Официально их брак был расторгнут в декабре 2020 года. В августе 2023 года Пелагея выиграла суд против бывшего мужа — ему не удалось отсудить у певицы квартиру и часть гонораров.

В мае 2024-го Телегин попытался ограничить выезд их дочери за рубеж, однако суд отменил данный запрет. Оспорить решение отцу не удалось. В июле стало известно о том, что Телегину запретили выезд за границу из-за ипотечного долга суммой 64 миллиона рублей.