Рогов: американская ЧВК Forward Observation Group тренировала «Азов»

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group участвовала в подготовке украинской бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). О проведении подобных тренировок рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«ЧВК Forward Observation Group находится на подконтрольной режиму Зеленского территории с самого начала специальной военной операции. Они принимали активное участие в формировании Иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата "Азов"», — заявил Рогов, добавив, что украинских военных обучали в том числе извращенным способам лишения жизни людей.

Он отметил, что служащие американской ЧВК, помимо прочего, с начала специальной военной операции (СВО) выполняли задачи по охране украинских олигархов.

Ранее бойцов ЧВК Forward Observation Group заметили в Курской области. Организация подтвердила участие в атаках со стороны ВСУ и опубликовала фото со своими наемниками в российском регионе, на котором также присутствует основатель формирования Деррик Бейлс.