В Дагестане объяснили подаренную сменившему гражданство борцу квартиру

Мэрия Дербента: квартиру Куруглиеву за бронзу в сборной Греции подарил меценат

В мэрии Дербента объяснили подаренную квартиру борцу вольного стиля Даурену Куруглиеву, завоевавшему бронзу Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 86 килограммов в составе сборной Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

В мэрии заявили, что сертификат на квартиру в дагестанском Дербенте спортсмену был предоставлен меценатом. Отмечается, что бюджетные средства на это не выделялись. Власти подчеркнули, что Куруглиев является жителем города Дербента, и от гражданства России не отказывался.

Ранее стало известно, что мэр Дербента Ахмед Кулиев подарил Куруглиеву. Кулиев отметил, что спортсмен стал первым призером ОИ из Дербента.

Куруглиев — двукратный чемпион России (2018, 2020) и трехкратный чемпион Европы по вольной борьбе (2017, 2023 и 2024). В 2019 году борец также становился чемпионом Европейских игр. Грецию он представляет с апреля 2023 года.