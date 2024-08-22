В российском регионе сбили два украинских беспилотника

Минобороны России: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

В публикации отмечается, что около 21:00 по Москве российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку c использованием беспилотников. Дежурные средства ПВО сбили два дрона самолетного типа.

Днем 22 августа ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Попытка атаки по объектам на территории России была пресечена около 15:20 по московскому времени.