В российском регионе сбили два украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.
В публикации отмечается, что около 21:00 по Москве российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку c использованием беспилотников. Дежурные средства ПВО сбили два дрона самолетного типа.
Днем 22 августа ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Попытка атаки по объектам на территории России была пресечена около 15:20 по московскому времени.