Футболист «Зенита» избежал дисквалификации за нецензурную лексику

Футболист «Зенита» Клаудиньо избежал дисквалификации за нецензурную лексику

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч за использование нецензурной лексики во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Игрок избежал дисквалификации, так как в ходе разбирательств было установлено, что бразилец не оскорблял официальных лиц матча. Игрок нецензурно высказался вместе с объявлением диктора, поэтому арбитры не восприняли оскорбление в свой адрес.

Григорьянц подчеркнул, что с 13 июля действует новая редакция статьи, по которой наказали Клаудиньо. «В случае если оскорбительное поведение не повлекло прямое удаление либо не было отмечено в протоколе матча, то в первые раз данное лицо наказывается штрафом. И только при рецидиве может быть дисквалификация», — заявил он.

Инцидент произошел 18 августа. Встреча между «Зенитом» и «Химками» завершилась со счетом 1:1.

