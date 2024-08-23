Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Парма
99:63
Завершен
Колумбия
Fonbet Кубок Дружбы|Групповой турнир
СКА-Хабаровск
2:2
Завершен
Сокол
Россия — Мелбет Первая лига|7-й тур
Лулу Сун
Завтра
02:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Монтеррей
Рубин
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
Завтра
15:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
17:47, 23 августа 2024Спорт

Футболист «Зенита» избежал дисквалификации за нецензурную лексику

Футболист «Зенита» Клаудиньо избежал дисквалификации за нецензурную лексику

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч за использование нецензурной лексики во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Игрок избежал дисквалификации, так как в ходе разбирательств было установлено, что бразилец не оскорблял официальных лиц матча. Игрок нецензурно высказался вместе с объявлением диктора, поэтому арбитры не восприняли оскорбление в свой адрес.

Григорьянц подчеркнул, что с 13 июля действует новая редакция статьи, по которой наказали Клаудиньо. «В случае если оскорбительное поведение не повлекло прямое удаление либо не было отмечено в протоколе матча, то в первые раз данное лицо наказывается штрафом. И только при рецидиве может быть дисквалификация», — заявил он.

Инцидент произошел 18 августа. Встреча между «Зенитом» и «Химками» завершилась со счетом 1:1.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародованы официальные данные о жертвах захвата заложников в волгоградской колонии

      Найдено жилье в других странах по цене «однушки» в Москве

      Тайвань построит семь новых подводных лодок

      Названа причина захвата заложников заключенными в волгоградской ИК-19

      В России выросла средняя максимальная ставка по банковским вкладам

      Объяснено предназначение волосков у тарантула

      В КПРФ фразой «дайте лежать спокойно» оценили идею убрать некрополь у Кремлевской стены

      ФСИН поможет семьям пострадавших при захвате волгоградской колонии сотрудников

      Команда «Формулы-1» заявила о намерении погасить долги перед «Уралкалием»

      Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше