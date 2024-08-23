Команда «Формулы-1» заявила о намерении погасить долги перед «Уралкалием»

Команда «Формулы-1» Haas заявила о намерении погасить долги перед «Уралкалием»

Американская команда «Формулы-1» Haas заявила о намерении погасить долги перед российской компанией «Уралкалий». Об этом сообщает RacingNews365.

В Haas также подчеркнули, что споров по поводу причитающейся суммы нет. «Мы работаем со своими юристами над тем, чтобы обеспечить соответствие платежа всем соответствующим законам и нормам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии о санкциях», — заявили в команде.

Ранее сообщалось, что российская компания требовала с Haas выплаты затраченных 12 миллионов евро и компенсации в размере 8 миллионов. Правомерность этого требования утвердил Швейцарский арбитражный суд.

5 марта 2022 года Haas разорвала соглашение с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Кроме того, команда прекратила сотрудничество с «Уралкалием», который ее спонсировал.