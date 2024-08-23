Стали известны подробности о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии

Mash: вероятный главарь бунта в волгоградской колонии осужден за наркотики

Предполагаемым главарем бунта и захвата заложников в колонии №19 Волгоградской области является Назирчон Тошов. Подробности о нем привел Telegram-канал Mash.

Утверждается, что именно Тошов снимает фото и видео, общается с силовиками за пределами колонии и координирует остальных захватчиков.

Сообщается, что его осудили в 2022 году за покушение на сбыт наркотиков после найденных при нем 200 пакетиков с веществами. «Позднее через Тошова вышли еще на двух человек, которые ввозили героин в Волгоград», — добавляет канал.

Также поясняется, что все четверо захватчиков познакомились между собой только в колонии.

Ранее был опубликован список заключенных колонии №19 в Волгоградской области, устроивших бунт и захвативших сотрудников тюрьмы. В нем четыре человека.

Также стало известно, что один из предполагаемых подозреваемых в захвате заложников, Темур Хусинов, расправился с человеком во время драки. Он был осужден на шесть лет в 2019 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности лишение жизни.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).