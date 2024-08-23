Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:11, 23 августа 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 62-летней актрисы на кинофестивале

СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: IMAGO / Antonio Balic / Globallookpress.com

Американская актриса Мег Райан посетила кинофестиваль в Боснии и Герцеговине и восхитила пользователей сети. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

62-летняя знаменитость вышла в свет в сером твидовом платье с короткими рукавами и расклешенной юбкой. Помимо этого, она надела черные туфли Prada на плоском ходу. Свой образ звезда завершила солнцезащитными очками и укладкой.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля 2021
Главные кинопремьеры осени: «Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Главные кинопремьеры осени:«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
10 сентября 2021

Поклонники восхитились внешним видом Райан в комментариях под постом. «Мег выглядит действительно круто, это платье великолепно», «Весь образ просто потрясающий», «Выглядит красиво», «Мег выглядит потрясающе! Очень нравятся ее платье и туфли!» — написали они.

Ранее в августе 56-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини. На размещенном кадре звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» позировала перед камерой, стоя на борту яхты.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Бастрыкин поручил привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО

      Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

      Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» посадят на 12 лет

      Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

      В отношении помилованного и обменянного немца возбудили дело на родине

      Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

      Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

      Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

      Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше