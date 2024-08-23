В сети восхитились внешностью 62-летней актрисы на кинофестивале

Американская актриса Мег Райан посетила кинофестиваль в Боснии и Герцеговине и восхитила пользователей сети. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

62-летняя знаменитость вышла в свет в сером твидовом платье с короткими рукавами и расклешенной юбкой. Помимо этого, она надела черные туфли Prada на плоском ходу. Свой образ звезда завершила солнцезащитными очками и укладкой.

Поклонники восхитились внешним видом Райан в комментариях под постом. «Мег выглядит действительно круто, это платье великолепно», «Весь образ просто потрясающий», «Выглядит красиво», «Мег выглядит потрясающе! Очень нравятся ее платье и туфли!» — написали они.

Ранее в августе 56-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини. На размещенном кадре звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» позировала перед камерой, стоя на борту яхты.