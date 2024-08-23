Косачев: ратификацией Римского статута Киев открыл себе прямую дорогу в Гаагу

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале назвал последствия ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) для Украины.

«Политически ратификация выглядит, по сути, как предательство властей Украины собственных военнослужащих. Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу», — выразил мнение сенатор.

Он добавил, что Киев долго оттягивал ратификацию, однако это условие являлось обязательным на пути к членству в Европейском союзе (ЕС). Теперь Украина подчинена юрисдикции МУС, что, по мнению Косачева, является признаком отсутствия суверенитета.

Политик напомнил, что республика присоединилась к статуту с оговоркой, согласно которой в течение семи лет она не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении украинцев о совершении преступлений, предусмотренных восьмой статьей. Она закрепляет перечень военных преступлений, в частности пытки, атаки на гражданские объекты, использование запрещенных методов ведения войны.

Сенатор заявил, что таким образом Киев присвоил себе право еще семь лет «безнаказанно совершать военные преступления». Однако кроме этой статьи существуют еще шестая и седьмая, предусматривающая ответственность за геноцид и преступления против человечности. Косачев допустил, что МУС может начать по ним работать.

Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута 21 августа. Законопроект о вступлении в силу документа одобрил 281 депутат.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник выразил мнение, что Киев ратифицировал статут спустя почти четверть века после его подписания, так как Киеву объяснили, что Международный уголовный суд является заказным.

