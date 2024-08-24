Экс-капитан «Спартака» выбрал страну для продолжения карьеры

Экс-капитан «Спартака» Джикия заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Турции

Экс-капитан «Спартака» Георгия Джикия выбрал страну для продолжения карьеры. Его слово приводит приводит РИА Новости.

Джикия рассказал, что у него есть варианты в России, но он хотел бы попробовать свои силы за рубежом. «Делаю все, что возможно. Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень», — заявил он. Игрок отметил, что рассматривает те команды, которые участвуют в еврокубках, имеют высокий уровень футболистов, стадионы, болельщиков.

В настоящее время 30-летний Джикия остается без клуба. По окончании сезона-2023/2024 он покинул «Спартак». Защитник играл за красно-белых в 2016 году. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Джикия высказался об уходе из «Спартака». «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы», — отметил он.

