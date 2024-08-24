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15:57, 24 августа 2024Россия

В России прокомментировали обмен пленных срочников

Депутат Колесник назвал хорошим делом обмен пленных срочников на украинцев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обмен пленных российских срочников из Курской области на украинских военнослужащих можно назвать хорошим делом, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал возвращение российских солдат домой.

«Это происходит уже не в первый раз, это мировая практика — обмениваться пленными всех на всех или по количеству людей. Это обыкновенная история, которая происходит во время ведения боевых действий, можем считать, что это не самый плохой знак. (...) Дело хорошее, что мы своих вернули на родину», — сказал депутат.

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24 августа Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 115 на 115. В Telegram-канале Министерства обороны говорится, что в страну вернулись россияне, которые попали в плен во время боев в Курской области. Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ, добавили в военном ведомстве.

Позже депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Шамсаил Саралиев сообщил в своем Telegram-канале, что Россия вернула солдат, которые проходили срочную службу в приграничном регионе.

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