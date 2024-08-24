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10:51, 24 августа 2024Спорт

Врач назвал способы избавиться от сутулости

Фото: freepik / Freepik

Врач-реабилитолог Геннадий Будаев назвал способы избавиться от сутулости. Его слова приводит МК.

Врач заявил, что самой эффективной профилактикой боли в спине для офисных работников являются регулярные физические упражнения. Он подчеркнул, что для этого необязательно идти в тренажерный зал, а достаточно лечь дома на коврик с легкой гантелей и выполнять упражнения, включив видеотренировку.

Будаев добавил, что небольшие неровности спины являются вариантом нормы, потому что у позвоночника есть физиологические изгибы. По его словам, сколиоз обусловлен генетикой и проявляет себя в детстве или подростковом возрасте.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев объяснил пользу упражнения «березка». Ходырев рассказал, что упражнение улучшает кровообращение и лимфоток, снимает напряжение и уменьшает стресс. Кроме того, оно полезно для укрепления мышц, тренировки баланса и координации.

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      Анастасия Борисова
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