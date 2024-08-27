Бывшую россиянку признали лучшей спортсменкой года в Германии

Бывшую российскую гимнастку Варфоломееву признали лучшей спортсменкой в Германии

Немецкая газета Bild признала бывшую российскую гимнастку Дарью Варфоломееву лучшей спортсменкой года в Германии. Об этом сообщается на сайте издания.

«Какой грандиозный вечер, и он продолжается», — написала 17-летняя спортсменка на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). К посту она прикрепила фотографию с наградой.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Варфоломеева выиграла золотую награду в индивидуальном многоборье. Спортсменка набрала за свое выступление 142,850 балла.

Варфоломеева родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом гимнастка стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.