Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
0:0
1-й тайм
live
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ахмат
0:0
1-й тайм
live
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Факел
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Душан Лайович
Сегодня
21:00 (Мск)
Даниил Медведев
US Open (м)
Анастасия Потапова
Сегодня
23:30 (Мск)
Лейла Фернандес
US Open (ж)
Надия Подороска
Сегодня
23:30 (Мск)
Диана Шнайдер
US Open (ж)
17:48, 27 августа 2024Спорт

Бывшую россиянку признали лучшей спортсменкой года в Германии

Бывшую российскую гимнастку Варфоломееву признали лучшей спортсменкой в Германии

Фото: Imago / Schreyer / Globallookpress.com

Немецкая газета Bild признала бывшую российскую гимнастку Дарью Варфоломееву лучшей спортсменкой года в Германии. Об этом сообщается на сайте издания.

«Какой грандиозный вечер, и он продолжается», — написала 17-летняя спортсменка на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). К посту она прикрепила фотографию с наградой.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Варфоломеева выиграла золотую награду в индивидуальном многоборье. Спортсменка набрала за свое выступление 142,850 балла.

Варфоломеева родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом гимнастка стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский рассказал о замысле операции в Курской области

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Осужденный на 20 лет поджигатель костромского клуба отправится в зону СВО вместо колонии

      Россияне стали покупать в кредит машины вместо квартир

      В ДНР заявили о скорой принудительной эвакуации ВСУ жителей Константиновки

      Дачников научили долго хранить урожай

      Белоголовый орлан съел целого енота и не смог взлететь из-за большого живота

      Бывшую россиянку признали лучшей спортсменкой года в Германии

      Зеленский потребовал вернуть уехавших от мобилизации украинцев

      Задержание россиянина за подготовку диверсии по заданию Украины попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше