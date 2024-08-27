Спортсмены из КНДР оказались под угрозой наказания за улыбку на олимпийском селфи

Власти КНДР осудили спортсменов за улыбку на олимпийском селфи с южнокорейцами

Игроки в настольный теннис из КНДР оказались под угрозой наказания со стороны властей за олимпийское селфи на Играх-2024. Об этом сообщает Daily NK.

По информации источника, речь идет про пару Ри Чон Сик и Ким Кым Ен. Партийные чиновники осудили их за улыбку на фото с представителями Южной Кореи, которую КНДР считает врагом номер один.

Отмечается, что в отношении всех спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Париже, будет проведена трехэтапная идеологическая проверка. Она началась 15 августа, когда атлеты вернулись домой, и продлится месяц.

31 июля призеры Олимпийских игр-2024 по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи на подиуме. Они завоевали медали в соревнованиях смешанных пар.