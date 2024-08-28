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10:41, 28 августа 2024Силовые структуры

Бывшую российскую чиновницу обвинили в подготовке теракта. Она получала инструкции от кураторов с Украины

В Белгороде экс-чиновницу Шинкарук обвинили в подготовке теракта по заказу Киева

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Экс-сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук обвинили в попытке оказывать содействие кураторам с Украины в террористической деятельности на территории России. По данным правоохранителей, вместе с сообщником Александром Холодковым чиновница перемещала взрывные вещества в тайники, а также передавала деньги — около 500 тысяч рублей — для подготовки теракта.

«В сентябре 2022 года обвиняемая сняла денежные средства на сумму свыше 100 тысяч рублей с целью совершения преступления, а после поместила их в тайник», — сообщили правоохранители, добавив, что Холодков, в свою очередь, передал кураторам свыше 400 тысяч рублей и перемещал в тайники взрывчатые устройства.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фигуранты связывались с кураторами через мессенджеры

Следствие полагает, что денежные средства понадобились для удовлетворения нужд неустановленных участников преступного сообщества, целью которого было совершение теракта. Для связи с кураторами с Украины злоумышленники использовали мессенджеры Signal и Telegram.

Им предъявлены обвинения в незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой, участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору и к незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Второй Западный окружной военный суд уже приступил к рассмотрению дела.

Шинкарук вину в инкриминируемых преступлениях не признала. По ее словам, она передавала деньги по просьбе супруга и не собиралась совершать теракт. Холодков вину также не признал. Он был заключен под стражу 28 ноября 2022 года.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Украинские спецслужбы неоднократно вербовали россиян

Ранее в Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за информирование украинских спецслужб о работе оборонного предприятия. По версии следствия, мужчина собирал данные, а также снимал фото и видео о производственной деятельности, а потом передавал всю эту информацию кураторам.

Также под Брянском на 18 лет осудили мужчину, который снимал военкомат по заданию террористов. Как установил суд, фигурант общался с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций в мессенджере. Там он получил задание провести съемку военного комиссариата в Брянской области.

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      Варвара Кошечкина
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