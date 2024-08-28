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21:30, 28 августа 2024Спорт

«Динамо» одержало разгромную победу в матче Кубка России

«Динамо» со счетом 5:1 победило «Крылья Советов» в матче Кубка России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Динамо» одержало разгромную победу над «Крыльями Советов» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев забитыми мячами отметились Денис Боков, Ярослав Гладышев, Денис Макаров и Виктор Окишор, оформивший дубль. Единственный гол гостей на счету Фернандо Костанцы, который реализовал пенальти.

В группе А «Динамо» сравнялось по очкам со «Спартаком» и «Динамо» из Махачкалы (у всех по шесть очков). Красно-белые опережают соперников по разнице мячей, при этом москвичи уступают махачкалинцам. «Крылья Советов» очков не набрали и занимают последнее, четвертое место.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В решающем матче сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику».

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      Дарья Коршунова
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