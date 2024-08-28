QIWI сменила название

Акционеры QIWI одобрили смену названия группы компаний на NanduQ

Акционеры QIWI одобрили смену названия группы компаний на годовом собрании, которое состоялось 27 августа. Теперь ГК будет называться NanduQ, сообщает «Интерфакс».

Помимо этого, акционеры переизбрали совет директоров — в него вновь вошли Алексей Соловьев, Лев Кроль и Алексей Иванов. Также членами совета стали глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

Ранее сообщалось, что Т-банк (бывший Тинькофф банк) выкупит у группы Qiwi две факторинговые компании — ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии».

Лицензию у Киви Банка отозвали 21 февраля. В тот же день стало известно, что владельцы электронных кошельков организации получат возможность вернуть хранящиеся на них средства, хотя эти деньги и не застрахованы в системе страхования вкладов.