МИД: Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США

Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США в качестве реакции на русофобский курс администрации америкснского лидера Джо Байдена. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

«Практика расширения списка "закрытников" за счет тех, кто непосредственно вовлечен в антироссийскую деятельность, в ответ на безумный санкционный раж американской правящей элиты будет продолжена со всей решительностью и последовательностью», — указали в министрестве.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили США о неотвратимости наказания за враждебные действия, поощряющие в том числе президента Украины Владимира Зеленского на акты агрессии.

Уточняется, что Москва также внесла в стоп-лист ряд журналистов таких изданий, как The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Пекин выразил обеспокоенность поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Отмечается, что Вашингтон встревожен влиянием этого фактора на европейскую и трансатлантическую безопасность.