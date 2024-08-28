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18:30, 28 августа 2024Мир

Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США

МИД: Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия закрыла въезд в страну для 92 граждан США в качестве реакции на русофобский курс администрации америкснского лидера Джо Байдена. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

«Практика расширения списка "закрытников" за счет тех, кто непосредственно вовлечен в антироссийскую деятельность, в ответ на безумный санкционный раж американской правящей элиты будет продолжена со всей решительностью и последовательностью», — указали в министрестве.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили США о неотвратимости наказания за враждебные действия, поощряющие в том числе президента Украины Владимира Зеленского на акты агрессии.

Уточняется, что Москва также внесла в стоп-лист ряд журналистов таких изданий, как The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Пекин выразил обеспокоенность поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Отмечается, что Вашингтон встревожен влиянием этого фактора на европейскую и трансатлантическую безопасность.

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      Дарья Балацкая
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