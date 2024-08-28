Российский губернатор раскрыл подробности уничтожения восьми беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор Гусев: при уничтожении восьми дронов никто не пострадал

В результате уничтожения восьми беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области никто не пострадал. Об этом, раскрывая подробности случившегося, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил губернатор.

О попытке атаки ВСУ на Воронежскую область стало известно в ночь на среду, 28 августа. Падения одного из дронов, по данным властей, вызвала возгорание вблизи взрывоопасных объектов, однако детонации не последовало. Согласно неофициальным данным, в регионе загорелась нефтебаза. В сети опубликовали кадры пожара.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на среду, 28 августа, Украина атаковала два региона России. Над Воронежской областью сбили восемь дронов, над Ростовской — еще четыре. Также сообщалось о перехвате ракеты над Курской областью, где свыше трех недель идут бои.