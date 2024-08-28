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12:11, 28 августа 2024Наука и техника

Установлена причина потери ракеты RS1

Компания ABL Space Systems потеряла ракету RS1 из-за утечки в двигателе

Фото: ABL / X

Компания ABL Space Systems установила, что потеряла свою ракету RS1 во время статических огневых испытаний из-за утечки в двигателе. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Согласно заявлению компании, во время испытаний были запущены все двигатели E2 первой ступени RS1, однако тесты пришлось прервать через полсекунды из-за низкого давления в одном из силовых агрегатов, что было вызвано неисправностью датчика. После отключения двигателей под первой ступенью возник пожар, вызванный утечкой топлива из двух двигателей. Возгорание удалось локализовать, однако вода в резервуарах для его тушения закончилась через 11,5 минуты, из-за чего ракета была утеряна.

В ABL Space Systems заметили, что утечка в 2 из 11 двигателей E2 вызвана их конструктивными особенностями, которые не были обнаружены в ходе предыдущих испытаний.

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Ранее издание сообщило, что в ходе теста, состоявшегося 19 июля на острова Кадьяк близ Аляски, носитель RS1 получил «непоправимые» повреждения. Ракету, которая проходила испытания, компания планировала использовать для первого за последние полтора года запуска RS1.

В июне SpaceNews сообщило, что ABL Space Systems получила контракт от стартапа Scout Space на запуск военного аппарата Owlet.

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      Иван Потапов
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