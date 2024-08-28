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07:37, 28 августа 2024Мир

В МИД прокомментировали сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке

Захарова: Россия выступает против дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Москва выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Так она прокомментировала данные о развертывании американских войск в ближневосточном регионе. Ранее сообщалось, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.

«Со своей стороны проводим активную и последовательную линию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые ведут к дополнительной деградации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва призывает все заинтересованные стороны «проявлять ответственный подход для недопущения дальнейшего раскручивания спирали насилия».

На прошлой неделе Россия призвала членов Совета Безопасности ООН разработать и принять новую резолюцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которая также позволит прекратить насилие в секторе Газа. Именно желание Вашингтона монополизировать урегулирование ближневосточного конфликта привело к катастрофе, которую сейчас можно наблюдать в регионе, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

21 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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