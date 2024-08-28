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10:25, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Западный журналист одной фразой отреагировал на просьбу Украины к США

Журналист Боуз прокомментировал просьбу Украины к США разрешить удары по России

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз одной фразой прокомментировал просьбу Украины к США разрешить удары по территории России американским оружием. Пост на эту тему он разместил в X.

Западный журналист отреагировал на статью издания Politico, в которой утверждается, что Киев готовится представить Вашингтону список целей на территории России, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ), по его мнению, могли бы поразить, если бы США сняли ограничения на использование американского оружия.

«Добром это не кончится», — написал Боуз.

Ранее стало известно, что США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России американским оружием. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Перед этим сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сравнил с игрой в пинг-понг переговоры с Западом по вопросу нанесения переданным оружием ударов по России.

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      Маргарита Щигарева
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