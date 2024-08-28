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11:47, 28 августа 2024Ценности

Жена российского миллиардера опубликовала фото в бикини

Жена российского миллиардера Доронина Кристина Романова снялась в черном бикини

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась в купальнике на отдыхе. Фото она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица продемонстрировала наряды бренда Aman Essentials, исполнительным директором которого она является. На одном из кадров знаменитость предстала в черном бикини, которое включало топ с треугольными чашками и V-образные мини-трусы. Она позировала на фоне моря с бокалом в руках.

Фото: @krissroma

Также избранница бизнесмена примерила комплект, состоящий из трусов с завышенной талией и бюстгальтера-балконета. Она дополнила образ белой накидкой с черными принтом и плетеной шляпой.

Ранее в августе жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах.

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      Карина Черных
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