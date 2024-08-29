Россиянкам с 1 сентября усложнят доступ к самому безопасному виду аборта

Врач Ерофеева: россиянкам усложнят доступ к самому безопасному виду аборта

С 1 сентября 2024 года препараты для аборта мифепристон и мизопростол подлежат в России предметно-количественному учету (ПКУ). Это значит, что клиники, которые проводят эту процедуру, получат дополнительные обременения, связанные с оформлением закупок и отчетностью. Это может усложнить россиянкам доступ к медикаментозному аборту, который считается самым безопасным способом прерывания беременности, заявила «Ленте.ру» врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

Медикаментозный аборт проводится на ранних сроках и не требует хирургического вмешательства, но, с точки зрения организации, для медицинских учреждений эта процедура может представлять больше сложностей, чем инвазивные способы прерывания беременности. Так было и раньше, но теперь ситуация может усугубиться, считает Ерофеева.

«Станет сложнее сделать медикаментозный аборт, и связано это с тем, что, возможно, некоторые клиники не захотят возиться и оформлять это все специфическим образом, — отметила врач. — Потому что контроль за упаковками в клиниках будет ужесточен, им нужно будет собирать больше информации при контрольно-предметных ограничениях. Боюсь, часть клиник не захочет подвергаться этой волоките, что повлияет на доступность абортов».

С политической точки зрения это очень тонкий ход. Прокрустово ложе для российских женщин. И вроде как мы не женщинам ограничили право использовать препараты для аборта, ведь эти препараты невозможны без врачебного контроля. Поэтому ударили по рукам врачей, а пострадали в итоге женщины Любовь Ерофеева гинеколог, эксперт ВОЗ

Изначально претензия к препаратам для аборта состояла в том, что аптеки якобы зачастую отпускают их без рецепта. Однако, по словам Ерофеевой, в той дозировке, которая необходима для прерывания беременности, эти препараты в розничных аптеках не продаются. Мифепристон в малых дозах содержится в экстренных контрацептивах, а также в таблетках для лечения миомы матки. Эти препараты теперь станет сложнее приобрести, отметила врач.

«Знаю, что ряд государственных клиник не берется за медикаментозные аборты только лишь потому, что надо конкурс проводить, делать сложную закупку, — добавила Ерофеева. — Если бы регионы для своих клиник делали большую закупку разом, это могло бы улучшить ситуацию. Но, опять же, если в администрации губернатора особое отношение к вопросу абортов, — конечно, они этим заниматься не будут».

Дискуссия о необходимости ограничений в вопросе абортов в России началась летом 2023 года. Депутаты и священнослужители выступали с различными инициативами, которые, по их мнению, должны помочь стимулировать рождаемость. Помимо ужесточения оборота таблеток для медикаментозного аборта, предлагалось вывести эту услугу из частных клиник, запретить так называемое склонение россиянок к аборту и сократить срок проведения искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель. Если последнее так и осталось предложением, вынесенным на обсуждение за круглым столом по вопросу абортов в Госдуме, то остальные инициативы в том или ином виде нашли свое воплощение. Так, законопроект о запрете абортов в коммерческом секторе был внесен в Госдуму, а в некоторых регионах частные клиники начали якобы добровольно выводить эту процедуру из списка услуг. Штрафы за «склонение» к прерыванию беременности ввели по меньшей мере в десяти регионах России.