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13:53, 28 июня 2024Россия

В Госдуме опровергли предложение сократить срок проведения аборта по желанию женщины

Куринный: комитет ГД не рекомендовал сократить допустимый срок проведения аборта

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Комитет Госдумы по охране здоровья не рекомендовал Минздраву рассмотреть вопрос о сокращении сроков проведения аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Об этом заявил зампред комитета Алексей Куринный в Telegram.

Ранее РИА Новости сообщило, что в Минздрав поступили рекомендации комитета проработать вопрос о сокращении допустимых сроков прерывания беременности по желанию.

«Сразу отмечу, что комитет такого решения не принимал. Это лишь одно из предложений, попавших в рекомендации круглого стола, организованного комитетом. Предложения были разные, включая очень экзотические», — написал Куринный.

Депутат подчеркнул, что не поддерживает подобный подход и считает, что сокращение срока аборта по желанию не приведет к улучшению демографических показателей.

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В декабре 2023 году депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в нижнюю палату парламента законопроект, исключающий аборты из списка услуг частных клиник. Проанализировав позиции Минздрава и Росздравнадзора, комитет Госдумы по охране здоровья пришел к выводу, что необходимо сохранить право женщины на выбора врача и медицинской организации для проведения процедуры прерывания беременности.

В дискуссию, разгоревшуюся вокруг предложения запретить аборты, вступил президент России Владимир Путин. В ходе прямой линии 14 декабря он заявил, что полный запрет этой процедуры может привести к негативным последствиям, и напомнил о результатах антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Путин согласился, что государство заинтересовано в сохранении россиянками детей ради решения демографической проблемы, однако подчеркнул, что права женщин должны соблюдаться.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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