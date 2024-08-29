Пленный украинский боец назвал возможно причастную к гибели военкора Еремина бригаду ВСУ

Пленный Погорелов: к гибели военкора Еремина причастна 58-я бригада ВСУ

К гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, возможно, была причастна 58-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пленный украинский боец Роберт Погорелов, пишет ТАСС.

«Это могли быть наши предшественники — 15-й батальон, они тогда стояли. Это батальон той же самой нашей 58-й бригады», — уточнил военнопленный.

О гибели военкора Еремина стало известно 19 апреля. По информации «Известий», он попал под удар FPV-дрона ВСУ на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Сообщалось, что в районе села Приютное он готовил новый репортаж.

16 июня в ДНР в результате атаки ВСУ погиб корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. В оперативных службах региона подтвердили информацию об этом. Известно, что Цицаги планировал сделать репортаж в районе Угледара.