Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:10, 29 августа 2024Бывший СССР

Пленный украинский боец назвал возможно причастную к гибели военкора Еремина бригаду ВСУ

Пленный Погорелов: к гибели военкора Еремина причастна 58-я бригада ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, возможно, была причастна 58-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пленный украинский боец Роберт Погорелов, пишет ТАСС.

«Это могли быть наши предшественники — 15-й батальон, они тогда стояли. Это батальон той же самой нашей 58-й бригады», — уточнил военнопленный.

О гибели военкора Еремина стало известно 19 апреля. По информации «Известий», он попал под удар FPV-дрона ВСУ на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Сообщалось, что в районе села Приютное он готовил новый репортаж.

16 июня в ДНР в результате атаки ВСУ погиб корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. В оперативных службах региона подтвердили информацию об этом. Известно, что Цицаги планировал сделать репортаж в районе Угледара.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС отправил средства из доходов от российских активов Украине

      Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

      Экс-командующий ВДВ России высказался о последствиях атаки на Курскую область

      Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

      В Днепропетровске подожгли машину бойца ВСУ

      В российском регионе мигранта завалило землей в яме для колодца

      Воюющего в ВСУ россиянина осудили заочно на 18 лет за госизмену

      При тушении пожара в доме в российской деревне обнаружили нарколабораторию

      Венгрия выступила против ударов дальнобойным оружием по территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше