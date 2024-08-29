Россиянам раскрыли способ избавления от стресса с помощью спорта

Фитнес-эксперт Ксения Гуфранова раскрыла россиянам способ избавления от стресса с помощью спорта. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Тренер отметила, что при стрессе у людей снижается мотивация, поэтому важно находить способы ее повышать. Гуфранова предложила заниматься с тренером, заручиться поддержкой близких, публично ставить цели, а также пользоваться методом «пряника», награждая себя за регулярные тренировки.

Начинать заниматься эксперт посоветовала с мягкого фитнеса. «Растяжка, йога, плавание, балет — это те направления, которые больше успокаивают, снимают напряжение, расслабляют», — объяснила она, добавив, что важно ориентироваться на собственные ощущения.

Гуфранова рекомендовала не загружать организм ежедневными тренировками. По ее словам, в неделю будет достаточно двух полноценных часовых тренировок, к которым следует добавить любую другую физическую активность (прогулки пешком или на велосипеде, подъемы по лестнице, пробежки).

«Рекомендую людям, которые испытывают тревожность и стресс, обязательно попробовать спорт как лекарство. Чувствуете раздражение, недовольство — отложите работу на 10-15 минут, выполните простые упражнения, и вы почувствуете, как энергия возвращается к вам, как настроение улучшается», — резюмировала специалист.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь посоветовала простые упражнения для улучшения настроения. «Самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы», — поделилась тренер.