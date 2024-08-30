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22:23, 30 августа 2024Мир

Американский экономист рассказал о горячей войне между США и Россией

Экономист Сакс: США в состоянии горячей войны с Россией

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Американцы воюют на стороне Украины и принимают решения о стратегии. Об этом рассказал экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Мы в состоянии горячей войны, потому что не только финансируем, поставляем оборудование, имеем цели, стратегию, советуем, но еще и располагаем персоналом на месте», — объяснил эксперт.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский, приняв решение атаковать Курскую область, рассчитывал спровоцировать Россию на ответ, однако все оказалось напрасно.

Кроме того, Макговерн отметил, что Запад может от отчаяния применить ядерное оружие на Украине, так как исчерпал все имеющиеся у него способы повлиять на ход конфликта.

При этом американский политолог Джон Миршаймер ранее рассказал, что атакой на Курскую область Украина ускорила свое военное поражение.

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      Марина Совина
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