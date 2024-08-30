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09:51, 30 августа 2024Силовые структуры

Бывший экскурсовод «Патриота» подал в суд на генерала Попова и руководство парка

Бывший экскурсовод «Патриота» подал в суд на экс-замминистра обороны Попова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на экс-заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова, руководство парка и Министерство культуры России. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2023 году гид подал иск к Минкультуры России, указав о якобы нарушениях хранения музейных экспонатов. Он заявил, что неоднократно объяснял проблему администрации парка. Однако на судебное заседание мужчина не пришел и не предоставил доказательств направления обращений в Минкультуры. Суд установил, что нарушений и бездействия со стороны должностных лиц не было.

Тогда экскурсовод подал иск к руководству парка «Патриот». Он написал, что с 2020 года просил о личной встрече с руководителями и направлял личное обращение на имя замминистра обороны. В ответ мужчина получал сообщения, что поднятые им вопросы находятся в сфере трудового законодательства, регулирующего отношения работников с дирекцией парка. Этот иск суд также оставил без удовлетворения.

А весной 2024 года россиянин подал иск к Павлу Попову. Подробности иска не раскрываются.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором этого учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, экс-замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

Попов был задержан 29 августа. В тот же день суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении обвиняемого под стражу.

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      Екатерина Кашурникова
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