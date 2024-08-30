Российские спортсмены завоевали первое золото на Паралимпиаде в Париже

Российский пловец Андрей Калина завоевал золото на Паралимпиаде в Париже

Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Спортсмен выступал в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) на дистанции 100 метров брассом. Он преодолел расстояние за одну минуту и 9,02 секунды. Золото стало первым для российских спортсменов.

29 августа российский пловец Владимир Даниленко завоевал серебро Паралимпийских игр-2024 в заплыве на 100 метров на спине в классе S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Даниленко преодолел дистанцию за 2 минуты 1,34 секунды.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.