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16:32, 31 августа 2024Спорт

Мать призвавшего убивать россиян экс-футболиста сделала заявление о сыне

Мать призвавшего убивать россиян экс-футболиста Алиева: с сыном не общаемся
Александр Алиев

Александр Алиев. Фото: Action Images / Henry Browne / Reuters

Мать экс-футболиста Александра Алиева, призвавшего убивать россиян в Курской области, сделала заявление о сыне. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы не знаем, что там происходит, с ним мы не общаемся», — рассказал женщина и попросила не беспокоить.

30 августа бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Алиев сделал резонансное высказывание. Игрок призвал Вооруженные силы Украины к убийству мирных жителей в Курской области, а также пожелал украинским военным дальнейшего продвижения в российском регионе. За это его могут признать террористом.

Алиев родился в Хабаровске, на данный момент бывший футболист живет в Киеве. Его родители проживают на территории России.

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      Андрей Стрельцов
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