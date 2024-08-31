У детей российского судьи нашли американское гражданство. Как он это объяснил и что ему за это грозит?

Судья ВС Татарстана Юсупов назвал законным гражданство США своих детей

У детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова нашли американское гражданство.

В отношении супруги и сына судьи возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о наличии гражданства США, самому Юсупову может грозить увольнение.

Семья могла скрыть рождение детей в США

Как стало известно, дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых оказались гражданами США, так как родились в американском роддоме, все документы были оформлены в американском консульстве.

Однако семья это скрывала, заявив, что якобы и сын Гаяз, и дочь Наиля были рождены во время домашних родов в Казани. При этом Наиля на сегодняшний день проживает в Нидерландах.

Юсупов объяснил наличие у детей гражданства США

Судья Юсупов не увидел в своих действиях состава правонарушения. Он заявил, что его дети действительно были рождены в Нью-Йорке и поэтому получили гражданство США, однако российское посольство было уведомлено об этом.

Да, действительно, есть такое дело. Но если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США Ризван Юсупов судья Верховного суда Татарстана

Юсупов отметил, что его супруга перевела на русский язык свидетельства о рождении детей и передала документы с апостилями в консульское учреждение. Он указал, что все требования закона были соблюдены.

Судья также подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его родственников.

За неисполнение обязанности по уведомлению о наличии иностранного гражданства предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Юсупов с обнаженным торсом демонстрировал таланты культуриста

Как пишет Ura.ru, Ризван Юсупов родился в 1966 году. Он имеет юридическое образование и работает в судебной системе с 1991 года. Судьей Верховного суда Татарстана он стал в 2010 году, а в начале 2023 года президент России Владимир Путин назначил Юсупова его председателем.

По информации «Комсомольской правды», в 2014 году Юсупов «произвел фурор на первом творческом конкурсе судей "Фемида в содружестве муз"», где он появился на сцене с обнаженным торсом и продемонстрировал таланты культуриста. Судья говорил, что посещает спортивный зал два-три раза в неделю и следит за своей физической формой.

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