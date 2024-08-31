В России высказались об ответе на атаку по Белгороду

После удара Вооруженных сил Украины по Белгороду Россия должна как можно скорее создать буферные зоны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об ответе на эту атаку.
Украинские войска умышленно стреляют по жилым кварталам. Цель этих атак — дестабилизация обстановки в стране
«Мы должны отвечать тем, что как можно быстрее создавать буферные зоны, о чем говорил президент. Это для того, чтобы защитить и Белгородскую область, и Курскую область, и Брянскую область. Эта буферная зона, по моему мнению, должна охватывать весь левый берег Днепра», — сказал депутат.
ВСУ вечером в пятницу, 30 августа, обстреляли Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинские силы использовали кассетные боеприпасы реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 46.
В городе повреждены взрывами три многоквартирных жилых дома, школа, детский сад и два магазина. В поселке Дубовое Белгородского района повреждены 13 автомобилей, также загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.
О планах создать буферную или санитарную зону заявил президент России Владимир Путин в мае. Такими намерениями он объяснял наступление в Харьковской области. По его мнению, такая территория позволит отдалить жилые российские объекты от ударов с украинской стороны и обезопасит российских граждан.