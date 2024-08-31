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11:08, 31 августа 2024Россия

В России высказались об ответе на атаку по Белгороду

Депутат Чепа призвал создавать буферные зоны в ответ на атаку по Белгороду

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

После удара Вооруженных сил Украины по Белгороду Россия должна как можно скорее создать буферные зоны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об ответе на эту атаку.

Украинские войска умышленно стреляют по жилым кварталам. Цель этих атак — дестабилизация обстановки в стране

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Мы должны отвечать тем, что как можно быстрее создавать буферные зоны, о чем говорил президент. Это для того, чтобы защитить и Белгородскую область, и Курскую область, и Брянскую область. Эта буферная зона, по моему мнению, должна охватывать весь левый берег Днепра», — сказал депутат.

ВСУ вечером в пятницу, 30 августа, обстреляли Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинские силы использовали кассетные боеприпасы реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 46.

В городе повреждены взрывами три многоквартирных жилых дома, школа, детский сад и два магазина. В поселке Дубовое Белгородского района повреждены 13 автомобилей, также загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.

О планах создать буферную или санитарную зону заявил президент России Владимир Путин в мае. Такими намерениями он объяснял наступление в Харьковской области. По его мнению, такая территория позволит отдалить жилые российские объекты от ударов с украинской стороны и обезопасит российских граждан.

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