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11:46, 31 августа 2024Спорт

«Зенит» назвали футбольным кашалотом

Наумов назвал «Зенит» футбольным кашалотом, губящим российских игроков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал «Зенит». Его цитирует «Чемпионат».

Наумов назвал петербургский клуб футбольным кашалотом. «Кит питается так, что загребает все подряд в свой рот, а потом выплевывает все, что не нужно, а нужное заглатывает. Так и работает сегодня "Зенит". Сколько "Зенит" погубил футболистов? Почему-то никто об этом не говорит, а об этом надо говорить!» — заявил он.

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По мнению Наумова, более 20 футболистов испортили свою карьеру при переходе в «Зенит». Он осудил руководство сине-бело-голубых за покупку иностранцев, из-за которых отечественные игроки вынуждены сидеть на скамейке. «В "Зените" происходит неравнозначный размен, и мне не нравится вектор развития питерского клуба, он не полезен российскому футболу», — отметил специалист.

30 августа «Зенит» объявил о переходе из «Спартака» нападающего Александра Соболева. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года с возможностью продления еще на сезон.

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