«Зенит» назвали футбольным кашалотом

Наумов назвал «Зенит» футбольным кашалотом, губящим российских игроков

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал «Зенит». Его цитирует «Чемпионат».

Наумов назвал петербургский клуб футбольным кашалотом. «Кит питается так, что загребает все подряд в свой рот, а потом выплевывает все, что не нужно, а нужное заглатывает. Так и работает сегодня "Зенит". Сколько "Зенит" погубил футболистов? Почему-то никто об этом не говорит, а об этом надо говорить!» — заявил он.

По мнению Наумова, более 20 футболистов испортили свою карьеру при переходе в «Зенит». Он осудил руководство сине-бело-голубых за покупку иностранцев, из-за которых отечественные игроки вынуждены сидеть на скамейке. «В "Зените" происходит неравнозначный размен, и мне не нравится вектор развития питерского клуба, он не полезен российскому футболу», — отметил специалист.

30 августа «Зенит» объявил о переходе из «Спартака» нападающего Александра Соболева. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года с возможностью продления еще на сезон.