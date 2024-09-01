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10:00, 1 сентября 2024Мир

Новый посол Финляндии выступила за сотрудничество с Россией

Новый посол Финляндии в РФ Марья Лиивала призвала к двустороннему сотрудничеству

Фото: Ministry for Foreign Affairs of Finland

Новый посол Финляндии в России Марья Лиивала считает необходимым наращивать сотрудничество между двумя странами. Об этом она заявила в интервью газете Iltalehti.

«Ситуация, конечно, совершенно изменилась. Это сложно и непросто, но задача состоит в том, чтобы сохранить дипломатические отношения сейчас, когда у нас, как известно, нет политических контактов», — призналась Лиивала в беседе с журналистами. По ее мнению, в работе посольства и сегодня остается много потребностей, требующих практического двустороннего сотрудничества.

В любой ситуации дипломатической миссией является достижение взаимопонимания между государствами, убеждена посол. Также Лиивала отметила, что Финляндия останется непоколебимой в своем решении поддерживать Украину. «В Москве я, конечно, готова к дискуссиям с российским министерством иностранных дел, и я уверена, что они будут», — добавила она.

Мария Лиивала приступила к обязанностям посла Финляндии в РФ 1 сентября 2024 года. В России она прожила 40 лет, начав знакомство со страной еще в юности, будучи гидом. Директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев назвал Лиивалу опытным и высокопрофессиональным дипломатом, работающим на развитие взаимовыгодных российско-финляндских отношений.

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      Виктория Клабукова
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