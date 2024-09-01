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10:44, 1 сентября 2024Спорт

Канадский хоккеист рассказал о реакции соотечественников на его решение играть в КХЛ

Комтуа рассказал, что в Канаде не было негатива из-за его решения играть в КХЛ

Фото: Matt Kartozian / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский новичок московского «Динамо» Максим Комтуа рассказал, как соотечественники отреагировали на его решение играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, не было никакого негатива. «Но даже если бы это было, я не всегда забочусь о том, что говорят другие. Это моя жизнь. И это полностью мое решение, я решил, что на данный момент это лучший вариант для меня», — заявил Комтуа.

Канадец добавил, что перед переездом в Россию советовался с соотечественником из «Трактора» Заком Фукале. «Мы с ним разговаривали об игре в КХЛ, уровне лиги, организации и жизни в России», — отметил форвард.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Комтуа 18 июля. Соглашение рассчитано на один год. 25-летний форвард — чемпион мира в составе сборной Канады.

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      Алексей Гусев
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