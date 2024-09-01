Правительство выделило деньги на питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

Кабмин профинансировал питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

Правительство России выделило деньги на питание и содержание пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей Курской области. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году (...) бюджетных ассигнований в размере до 1 943 428 тысяч рублей (...) на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области», — говорится в публикации.

По последним данным, в ПВР разместили 11,5 тысячи эвакуированных жителей приграничного региона. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Украина начала вторжение на территорию Курской области 6 августа. Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось занять 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России достигла 12 километров, ширина — 40 километров. Сообщалось, что украинские военные расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.