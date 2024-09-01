Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 1 сентября 2024Экономика

Правительство выделило деньги на питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

Кабмин профинансировал питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство России выделило деньги на питание и содержание пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей Курской области. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: одобрить выделение МЧС России в 2024 году (...) бюджетных ассигнований в размере до 1 943 428 тысяч рублей (...) на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области», — говорится в публикации.

По последним данным, в ПВР разместили 11,5 тысячи эвакуированных жителей приграничного региона. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Украина начала вторжение на территорию Курской области 6 августа. Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось занять 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России достигла 12 километров, ширина — 40 километров. Сообщалось, что украинские военные расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      Берлин и Париж попытались склонить к прекращению огня на Украине

      В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

      Кремль назвал онлайн-разговор Путина и Байдена бескомпромиссным

      Участник СВО не нашел управу на вымогателей и попал в больницу

      Военный эксперт высказался о запасах беспилотников у Украины

      Губернатор рассказал о последствиях очередного удара ВСУ по Белгороду

      Тигрица попала под поезд в Приморье

      Правительство выделило деньги на питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

      Стало известно о пострадавших в результате обстрела Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше