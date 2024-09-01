В России отреагировали на смену дзюдоистом Махмадбековым гражданства

Глава ФДР Соловейчик: дзюдоист Махмадбеков поторопился со сменой гражданства

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик отреагировал на смену спортивного гражданства дзюдоистом Махмадбеком Махмадбековым. Его слова приводит «Матч ТВ».

Соловейчик заявил, что спортсмен поторопился. «Это было эмоциональное решение, расстройство, больше эмоции», — посчитал глава ФДР.

О решении Махмадбекова выступать за ОАЭ стало известно ранее 31 августа. Дзюдоист признался, что ему было сложно принять это решение, так как на протяжении девяти лет он представлял Россию.

Махмадбеков принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2024 в Париже. Однако позднее он отказался от него, как и другие российские дзюдоисты.