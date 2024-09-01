Возгорание на МНПЗ в Капотне после падения беспилотника попало на видео

Mash опубликовал видео возгорания на МНПЗ в Капотне после падения БПЛА

Видео: Telegram-канал Mash

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне после падения беспилотника попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

«Сбитый украинский беспилотник упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ в Капотне. На место выехали пожарные, они тушат огонь», — говорится в публикации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее помещение МНПЗ. До этого городской глава заявил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной беспилотник в Раменском городском округе. Число ликвидированных БПЛА достигло десяти.

В Минобороны отчитались, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, из них два над территорией Москвы и семь над Подмосковьем.