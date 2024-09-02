Дзюба тремя словами оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Дзюба о трансфере Соболева в «Зенит»: мне все равно

Российский нападающий Артем Дзюба тремя словами оценил трансфер форварда Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Его цитирует РИА Новости.

«Мне все равно», — сказал Дзюба. Ранее стала известна зарплата Соболева в «Зените». Уточняется, что он будет получать 2,5 миллиона евро, однако сумма может увеличиться до 3 миллионов с учетом бонусов.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым руководство «Зенита» объявило 30 августа. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2015 года. На данный момент 36-летний форвард находится без клуба.