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15:57, 2 сентября 2024Спорт

Дзюба тремя словами оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Дзюба о трансфере Соболева в «Зенит»: мне все равно
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Российский нападающий Артем Дзюба тремя словами оценил трансфер форварда Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Его цитирует РИА Новости.

«Мне все равно», — сказал Дзюба. Ранее стала известна зарплата Соболева в «Зените». Уточняется, что он будет получать 2,5 миллиона евро, однако сумма может увеличиться до 3 миллионов с учетом бонусов.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым руководство «Зенита» объявило 30 августа. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2015 года. На данный момент 36-летний форвард находится без клуба.

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      Алексей Гусев
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