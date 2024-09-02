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13:56, 2 сентября 2024Спорт

Стала известна зарплата Соболева в «Зените»

РИА Новости: Соболев будет получать в «Зените» 2,5 миллиона евро за сезон

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Нападающий Александр Соболев будет получать в «Зените» 2,5 миллиона евро за сезон. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, с учетом бонусов зарплата может вырасти до 3 миллионов в год. В «Спартаке» 27-летний форвард по последнему контракту получал 2,4 миллиона в год.

Ранее стала известна дата дебюта Соболева в «Зените». 8 сентября форвард примет участие в товарищеском матче против казахстанского «Кайрата» в Алма-Ате.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым руководство «Зенита» объявило 30 августа. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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