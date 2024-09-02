В России объяснили сообщения о намерении ВСУ похитить жителей Курской области

Депутат Чепа: намерение ВСУ похитить жителей Курской области связано с обменами

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщения о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитить и увезти на Украину жителей приграничных районов Курской области. В разговоре с «Лентой.ру» депутат предположил, что подобные планы связаны с попыткой Киева пополнить обменный фонд.

Ранее жительница региона сообщила военным следователям Следственного комитета (СК), что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали похитить и вывезти к себе жителей приграничных районов Курской области. Женщина рассказала, что для местных жителей украинские военные уже подогнали технику.

«Это Киев пытается создавать обменный фонд. (...) Это насильственное похищение, только насильственное похищение. (...) Надо предпринимать действия, выбивать их и создавать буферные зоны», — считает Чепа.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель.

Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.