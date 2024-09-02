Одним из пассажиров рухнувшего на Камчатке Ми-8 оказался основатель сервиса для собак

Пассажиром упавшего на Камчатке Ми-8 оказался основатель сервиса для собак Dogsy

Одним из пассажиров вертолета Ми-8, рухнувшего на Камчатке, оказался основатель популярного сервиса по поиску нянь для собак Dogsy Михаил Репников. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Вместе с Репниковым на борту вертолета находилась его супруга Юлия. Мужчина решил создать приложение для поиска нянь для собак в 2014 году, сервис заработал в 2020-м.

Вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа. Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. 22 человека, находившиеся на борту, не выжили. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях тумана.

Вторник, 3 сентября, объявили на Камчатке днем траура по жертвам авиакатастрофы. На месте крушения вертолета завершили спасательную операцию — там нашли всех жертв происшествия.