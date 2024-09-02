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19:41, 2 сентября 2024Наука и техника

Россия покажет беспилотники «Орлан» в Египте

«Рособоронэкспорт» покажет беспилотники «Орлан» на выставке в Египте

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Компания «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» покажет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) семейства «Орлан» на дебютной выставке Egypt International Airshow 2024 в Египте. Об этом сообщила госкорпорация.

«В сегменте беспилотных комплексов будут экспонироваться активно применяемые в боевых действиях для ведения воздушной разведки и целеуказания БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30"», — говорится в сообщении.

Также на статической площадке покажут антидроновый комплекс РБ-504П-Э и систему контроля воздушного пространства (СКВП).

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В июле представитель Центрального конструкторского бюро аппаратостроения (ЦКБА) сообщил, что в российскую СКВП планируют внедрить решения на основе искусственного интеллекта.

В феврале стало известно, что ЦКБА начало серийный выпуск радиолокационных станций для новой СКВП. В ходе эксплуатации станция хорошо зарекомендовала себя в качестве средства обнаружения и сопровождения беспилотников и малой авиации.

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      Даниил Иринин
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