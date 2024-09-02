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19:40, 2 сентября 2024Спорт

Тренер избитого в Крыму боксера Двали высказался о восстановлении спортсмена

Тренер Щелок заявил, что боксеру Двали предстоит несколько операций на глазу
Дмитрий Двали

Дмитрий Двали. Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Иван Щелок, тренер избитого в Крыму российского боксера Дмитрия Двали, высказался о восстановлении спортсмена. Его слова приводит Odds.ru.

Щелок заявил, что Двали предстоит несколько операций на поврежденном глазу. «Без понятия, сколько операций еще будет, только врачи могут сказать. Это очень сложный вопрос. Дима сейчас дома, он ездит в больницу только на обследования. Он находится в хорошем моральном состоянии», — поделился тренер.

Ранее Двали рассказал, что перенес три операции на глазу. Боксер отметил, что хотел бы продолжить карьеру, но пока об этом речи не идет.

23-летний Двали получил травму глаза в драке в Феодосии. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

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      Андрей Стрельцов
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