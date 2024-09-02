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03:32, 2 сентября 2024Мир

В России выразили надежду на отсутствие сбоев при выдаче виз США для делегации

Рябков: Россия рассчитывает, что США без сбоев выдадут визы делегации на ГА ООН

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Россия рассчитывает, что США без сбоев выдадут визы российской делегации для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

От отметил, что документы в работе. По словам Рябкова, в ходе предыдущих выездов делегаций во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на мероприятия в Нью-Йорк сбоев не было. В связи с этим он выразил надежду, что «в этот раз тоже без них обойдется».

В июле сообщалось, что российские журналисты, сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова, получили американские визы с ограничениями на передвижение. Уточнялось, что представителям СМИ выдали въездные документы с указанием, что они могут находиться в пределах 25 миль (40 километров) от центра Нью-Йорка.

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      Марина Совина
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