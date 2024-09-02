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20:25, 2 сентября 2024Экономика

Жителей ряда российских регионов предупредили о похолодании

Синоптик Вильфанд: в четверг в Центральную Россию придет похолодание

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В четверг, 5 сентября, в Центральную Россию придет похолодание. О нем жителей ряда регионов страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с изданием «Абзац».

По словам синоптика, в данный момент в центре европейской части России, в Воронежской и Орловской областях, сохраняется фактически июльская погода. «Вчера температура была на 7,4 градуса выше климатических значений. Единственный повод для дискуссий у синоптиков сейчас – по облачности: либо (будет) малооблачная (погода), либо небольшая облачность, либо ясная. Больше дискуссий нет. И вчера, и сегодня потрясающе теплая погода», — поделился информацией специалист.

Что касается Москвы, то во вторник и среду ожидается жаркая погода с температурой выше нормы для этого времени. Так, 3 сентября в столице столбики термометров покажут 26 градусов, а в Подмосковье — до 29 градусов. 4 сентября температура превысит норму на 4-5 градусов и составит 26-29 градусов, сообщил Вильфанд. Однако с четверга, 5 сентября, изменится центр локализации антициклона и в Москву начнут поступать холодные воздушные массы с севера и северо-востока, сформировавшиеся над Северным Ледовитым океаном, что приведет к снижению температуры. В результате в этот и последующий день в ночные часы воздух в столичном регионе будет охлаждаться до плюс 6-11 градусов, но при этом температурный фон все равно будет на два-три градуса выше многолетних значений.

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Между тем в субботу, согласно прогнозам Вильфанда, в Москве и Подмосковье вновь потеплеет до 24-26 градусов, без осадков. В заключение он заявил, что такая погода, как в начале осени в Центральной России, встречается достаточно редко.

Ранее в этот же день синоптик рассказал, что в начале сентября в Новосибирскую, Оренбургскую области и Башкирию придут заморозки.

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      Полина Кислицына
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