В бундестаге заявили, что глава МИД Германии Бербок обесценила дипломатию

Члены бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германия» (АдГ) обвинили главу Министерства иностранных дел (МИД) страны Анналену Бербок в обесценивании дипломатии. Об этом парламентарии заявили в рамках обращения к правительству ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

«Согласно определению дипломатии, "существующие дипломатические отношения между государствами (...) указывают на принципиальную волю к мирному разрешению конфликтов и взаимному балансу интересов". На этом фоне у тех, кто задает вопрос, есть опасения, что в последние годы, особенно при федеральном министре иностранных дел Анналене Бербок, высокое искусство дипломатии обесценивается, и вместо дипломатии, баланса интересов и мирного разрешения конфликтов в Министерстве иностранных дел и во всей внешней политике Германии происходит конфронтационная направленность, которая глубоко вредит интересам Германии в отношении мира, благосостояния и культурной репутации в мире», — говорится в тексте их письма.

Подобные конфронтационные устремления выражаются в проводимом руководством Министерства иностранных дел курсе на поощрение «недипломатичных дипломатов», которые, в частности, ведут себя соответствующим образом в социальных сетях члены бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германия» текст обращения к правительству

В августе АдГ заявила, что Бербок должна уйти в отставку из-за нового скандала с «кумовством». «Она тонет в болоте скандалов с визами и кумовством, и при этом она находится у власти, потому что ее поддерживают журналисты, близкие к партии "Зеленых". В то время как ХДС потворствует министру иностранных дел от "Зеленых", мы заявляем это громко и ясно: Бербок, точно так же, как и [министр экономики Германии] Хабек, неприемлема и должна немедленно уйти в отставку», — сообщили в партии.

До этого сопредседатель АдГ Алис Вайдель выступила за отстранение Бербок с должности из-за скандала вокруг незаконной выдачи виз мигрантам ее ведомством.

Кроме того, Вайдель заявила, что Бербок и канцлер Германии Олаф Шольц должны сами отправиться на Украину для участия в боевых действиях, если они желают продолжения конфликта.