Член банды Цапков добился перевода из колонии Амура в Волгоград

Член банды Цапков Цеповяз добивается перевода в ИК Кубани поближе к дому

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз добился перевода из амурской колонии в волгоградскую. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Осужденный на 20 лет заключения за особо тяжкие преступления бандит после приговора в 2013 году попал в Амурскую область, но оттуда сразу же стал ходатайствовать об отбытии наказания поближе к дому на Кубани. Спустя годы Цеповяз добился своего и в 2019-м он оказался в ИК-6 Омска. Однако цапок продолжил свои усилия и вот его перевели в ИК-26 Волгоградской области.

Свои прошения о переводе в теплые края он подкрепляет жалобами на здоровье — у него удален левый плечевой сустав и диагностирована саркома, из-за которой одна рука стала короче другой на восемь сантиметров.

21 августа ФСИН России сообщила об условиях содержания Цеповяза в ростовском СИЗО-1, после того, как в прессе появились публикации о том, что он там находится на привилегированном положении. Ведомство указало, что в его камере не было запрещенных предметов и продуктов питания, заключенный отбывает срок в соответствии с законом.

СМИ сообщали, что бандит устроил себе двухлетний отпуск с плазменным телевизором, красной икрой и регулярными походами в баню. Вместо одиночки он сидел в одной камере с экс-министром жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Андреем Майером.

Это уже второй скандал с Цеповязом — в октябре 2018 года были обнародованы снимки из колонии строгого режима, на которых он ест красную икру, крабов и жарит шашлык.

Банда Цапков стала широко известна после расправы над 12 жителями в станице Кущевская в ноябре 2010 года. Сам Цапок был осужден пожизненно. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.