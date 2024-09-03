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21:36, 3 сентября 2024Спорт

Фитнес-эксперт назвала самое простое упражнение для похудения

Фото: JOSE LUIS GONZALEZ / Reuters

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала самое простое упражнение для похудения. Ее слова приводит «КП Спорт».

По мнению эксперта, это приседания. При этом важно соблюдать правильную технику. «Базовая стойка: стопы параллельно на ширине плеч, колени расположены над стопой, спина прямая, живот втянут, руки на поясе или за головой. На вдохе опускайтесь, сгибая колени и перенося тело назад, как будто садитесь на невидимый стул. Вес должен быть равномерно распределен на пятках и передних частях стоп. "Приземляйтесь", пока бедра не станут параллельны полу или чуть ниже. Затем на выдохе поднимайтесь, возвращаясь в исходную позицию», — рассказала Силина.

По ее словам, приседания помогают сжечь от 8 до 12 калорий в минуту. «При этом важно каждый раз увеличивать нагрузку. Например, идеальная история для снижения веса в области ягодиц, бедер и талии— это по 100 приседаний за один подход», — добавила эксперт.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала способ похудеть за 14 дней и сохранить результат. Она заявила, что необходимо включить в тренировочный план силовые упражнения, которые помогут укрепить мышцы и ускорить обмен веществ.

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      Алексей Гусев
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